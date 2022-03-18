Смартфон Oppo K10 получит 90-Гц IPS-экран Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo K10, который будет официально представлен уже 23 марта. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, симметричный разъем USB-C, 3,5-мм аудиогнездо и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Цена смартфона в Индии составит 265 долларов. Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Oppo K10, который будет официально представлен уже 23 марта. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт проводной зарядки, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, симметричный разъем USB-C, 3,5-мм аудиогнездо и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Цена смартфона в Индии составит 265 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:02 . Продукт - Oppo K10 Комментарии и отзывы Oppo K10

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