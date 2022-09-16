Смартфон Oppo K10x оценен в 215 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью K10x, которая работает под управлением ОС Android 12 с фирменной оболочкой ColorOS 12.1. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей на 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти оценен в 215 долларов, 8/256 ГБ – 240 долларов, а с 12/256 ГБ – 285 долларов. Старт китайских продаж намечен на 22 сентября.

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