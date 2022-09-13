Смартфон Oppo K10x получит 120-Гц экран

В сети появились подробности о смартфоне Oppo K10x, официальный релиз которого запланирован на 16 сентября. Итак, аппарат получит предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой ColroOS 12, 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру на 16 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, боковой дактилоскопический сенсор, модули Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.2, интерфейс USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем для наушников, размеры 164,3:75,6:8,5 мм, массу 195 г, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт.

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