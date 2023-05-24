Смартфон Oppo K11x оценен в 210 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью K11x, которая оценена в 210 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка также выйдет в вариантах с 8/256 и 12/256 ГБ. Смартфон также оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 680 нит, боковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя динамиками, поддержкой сотовых сетей 5G и слотом для карты памяти microSD.