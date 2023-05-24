Смартфон Oppo K11x оценен в 210 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью K11x, которая оценена в 210 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка также выйдет в вариантах с 8/256 и 12/256 ГБ. Смартфон также оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 680 нит, боковым дактилоскопическим сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя динамиками, поддержкой сотовых сетей 5G и слотом для карты памяти microSD.

Apple проведёт мероприятие WWDC 2023 уже 5 июня…
Apple объявила, что она проведет свое мероприятие WWDC 2023 уже 5 июня, где она объявит о предстоящих обн…
Представлен складной смартфон Vivo X Fold2…
Компания Vivo пополнила ассортимент складных смартфонов моделью X Fold2, которая основана на топовой одно…
Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra выйдет в России …
Польский информатор Каспер Скржипек поделился перечнем стран, в которых официально выйдет топовый камероф…
Смартфон Nokia C32 оценен в 130 евро …
Компания HMD Global представила недорогой смартфон Nokia C32, который, в числе прочего, может похвастать…
Xiaomi Civi 3 засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Civi 3, который бу…
Google Pixel Fold получит передовой дисплей Samsung…
Если верить информации инсайдеров, компания Google представит свой первый складной смартфон Pixel Fold уж…
Обновления улучшило работу камеры в Samsung Galaxy S23 …
Компания Samsung выпустила крупное обновление для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23, которое имее…
ASUS ROG Phone 7 получит батарею на 6000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне ASUS ROG Phone …
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor