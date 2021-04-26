Смартфон Oppo K9 5G представят в Китае 6 мая

Oppo подтвердила, что новая модель Oppo K9 5G будет представлена на китайском рынке 6 мая. Информация об этом появилась на официальном аккаунте Weibo. По некоторым данным известно, смартфон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 768G, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Устройство получит дисплей с высокой частотой обновления. Рендеры демонстрируют тройную заднюю камеру 64 МП.

Касаемо цен и даты запуска смартфона Oppo K9 5G ничего неизвестно. Более подробно о телефоне мы узнаем после анонса.