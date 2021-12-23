Смартфон Oppo K9x оценен в 210 евро

Компания Oppo объявила цену на смартфон Oppo K9x, который был официально представлен несколько часов назад. Цена базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составила 210 долларов.

Напомним, что новинку оснастили предустановленной оболочкой ColorOS 11 на базе ОС Android 11, 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 c частотой 2,4 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.