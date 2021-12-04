Смартфон Oppo PESM10 получит сдвоенную камеру

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Oppo с кодовым наименованием PESM10. Итак, аппарат оснастят 6,56-дюймовым экраном с разрешением 720:1610 пикселей, врезанной селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, неназванной восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, размерами 164,4:75,7:8,4 мм, массой 190 граммов, аккумулятором ёмкостью 4890 мАч, предустановленной ОС Android 11, а также черной, синей и розовой расцветками.

Комментарии и отзывы
Китайцы рассекретили смартфон Vivo S10e…
Китайцы рассекретили смартфон Vivo S10eКитайский сертификационный орган TENAA раскрыл дизайн и параметры смартфона Vivo S10e, который еще не был…
Перевыпуск смартфона Huawei nova 8 SE версии 4G…
Перевыпуск смартфона Huawei nova 8 SE версии 4GHuawei испытывает трудности с закупкой запчастей из-за границы, поэтому ей пришлось проявить творческий п…
Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптическ…
Tecno Camon 18 установит тройную камеру и 5-кратный оптическКомпания Tecno - один из производителей, добившихся больших успехов в бюджетном и среднем сегменте за пос…
Infinix Note 11S с аккумулятором 5000 мАч и быстрой зарядкой…
Infinix Note 11S с аккумулятором 5000 мАч и быстрой зарядкойВ прошлом месяце произошла утечка информации о неизвестном смартфоне Infinix, и сегодня тайна была наконе…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовПосле приобретения независимости компания Honor может снова создавать смартфоны с Google-сервисами. И теп…
Xiaomi 11 Lite 5G NE представят 15 сентября …
Xiaomi 11 Lite 5G NE представят 15 сентября Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Xiaomi 11 Lite 5G New Edition будет представлен 15 сентября.…
ЕС опровергает обвинения Apple в том, что переход на USB-C п…
ЕС опровергает обвинения Apple в том, что переход на USB-C пЕС серьезно относится к тому, чтобы производители устройств использовали USB-C в качестве стандартного по…
Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ сильно подешевел в Китае…
Redmi K40 с 12 ГБ ОЗУ сильно подешевел в КитаеСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi K40 в топовой версии…
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor