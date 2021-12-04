Смартфон Oppo PESM10 получит сдвоенную камеру В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Oppo с кодовым наименованием PESM10. Итак, аппарат оснастят 6,56-дюймовым экраном с разрешением 720:1610 пикселей, врезанной селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, неназванной восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, размерами 164,4:75,7:8,4 мм, массой 190 граммов, аккумулятором ёмкостью 4890 мАч, предустановленной ОС Android 11, а также черной, синей и розовой расцветками. В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Oppo с кодовым наименованием PESM10. Итак, аппарат оснастят 6,56-дюймовым экраном с разрешением 720:1610 пикселей, врезанной селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, неназванной восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, размерами 164,4:75,7:8,4 мм, массой 190 граммов, аккумулятором ёмкостью 4890 мАч, предустановленной ОС Android 11, а также черной, синей и розовой расцветками. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:38 . Комментарии и отзывы

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