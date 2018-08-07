Смартфон Oppo R17 получит SoC Snapdragon 710

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Oppo с обозначением PBEM00/PBET00. Предполагается, что речь идет о модели R17. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 6, восьмиядерную платформу Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 616 и модемом Snapdragon X15 LTE, двойную основную камеру основная камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор на 3415 мАч. Также смартфону прочат продвинутую версию Pro с 10 ГБ оперативной памяти и 3D-системой распознавания пользователя по лицу.