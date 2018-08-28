Смартфон Oppo Realme 2 получил аккумулятор на 4230 мАч

Компания представила Oppo представила смартфон Realme 2, который приходит на смену модели Realme, вышедшей всего три месяца назад. Новинку оснастили 6,2-дюйовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, однокристальной системой Snapdragon 450, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с функцией распознавания лица, аккумулятором на 4230 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 с оболочкой ColorOS 5.1. Цена смартфона составляет 110 или 130 евро в зависимости от версии.