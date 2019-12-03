Смартфон Oppo Reno 3 засветился на сайте TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о неизвестном смартфоне Oppo с индексом PCPM00. Эксперты уверены, что речь идет о 4G-версии Oppo Reno 3. Согласно TENAA, аппарат оснащается корпусом с размерами 160,2:73,3:7,9 мм, аккумулятором на 3935 мАч и 6,4 дюймовым дисплеем. Ранее сообщалось, что Oppo Reno 3 одним из первых получит новый мощный процессор Snapdragon 700 серии, выход которого ожидается в ближайшее время. Также смартфон должен стать первой моделью Oppo с фирменной оболочкой ColorOS 7 на базе свежей операционной системы Android 10.