Смартфон Oppo Reno S получит быструю зарядку на 65 Вт

Сетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Oppo Reno S, который должен в скором времени выйти в Индии по цене 560 долларов. Предполагается, что новинка станет более продвинутой версией модели Reno Ace. Смартфону прочат топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп. Можно предположить, что нас также ждет дисплей с частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.