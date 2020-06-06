Смартфон Oppo Reno4 Pro оценен в 535 долларов

Компания Oppo представила мощный смартфон Reno4 Pro, который появится в продаже в Китае по цене от 535 долларов. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и врезанной селфи-камерой на 32 Мп, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой мобильных сетей 5G, 8 или 12 ГБ оперативной, аккумулятором емкостью 4000 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт, а также основной тройной камерой с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и 13 Мп модулем телефото с 5-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом. В качестве операционной системы здесь используется Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2.