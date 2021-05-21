Смартфон Oppo Reno5 A получил 90-Гц дисплей

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno5 A, которая получила поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили предустановленной оболочкой ColorOS 11 на базе Android 11, 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 18 Вт. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Oppo Reno5 A
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