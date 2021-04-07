Смартфон Oppo Reno5 Z 5G оценен в €345

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno5 Z 5G, которая оценена в 345 евро. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и подэкранным дактилокопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой NFC для бесконтактной оплаты и мобильных сетей пятого поколения, а также предустановленной операционной системой Android 11 с надстройкой ColorOS 11.1.