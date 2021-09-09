Смартфон Oppo Reno6 вышел в России

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Reno6, который вышел в Китае еще в мае и сразу же стал бестселлером. Рекомендованная цена новинки в России составляет 33 тысячи рублей за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Пользователи могут выбирать из черной и голубой расцветок.

Смартфон также оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 900 с графикой Mali-G68 MC4 и модемом для сетей 5G, 6,43-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, разъемом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт.