Смартфон Oppo Reno8 4G получил 90-Гц экран

Компания Oppo представила смартфон Reno8 4G, который работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой ColorOS 2.1. Новинку также оснастили 6,43-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.х, слотом для карты памяти microSD, дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Цена смартфона составляет 340 долларов.