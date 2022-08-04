Смартфон Oppo Reno8 Z 5G оценен в $360

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno8 Z 5G, который, в числе прочего, получил предустановленную оболочку ColorOS 12.1 на базе ОС Android 12. Новинку также оснастили 6,43-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, модулем NFC, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Цена смартфона составляет 360 долларов.

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