Смартфон Oppo с гибким дисплеем

Складная конструкция дисплея позволило разработчику отказаться от двух камер. В свернутом виде обе половинки экрана могут служить видоискателем. И в зависимости от направления, один модуль может играть роль и «фронталки», и основной камеры.Патентная документация отправлена во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO). И теперь пользователи могут изучить устройство будущей модели на основе многочисленных рендеров.На настоящий момент представители OPPO не разглашают своих планов о разработке такого аппарата и его выходе на рынок. Вероятней всего, анонс состоится не раньше осени этого года.В начале года на барселонском «Мобильном Всемирном конгрессе 2019» был продемонстрирован прототип такой модели. А на днях голландский информатор обнародовал смоделированные на компьютере изображения еще одного аппарата OPPO, снабженного складным экраном. Но у новинки есть и другая особенность – камера с выдвижным механизмом.О стоимости новинки пока неизвестно.