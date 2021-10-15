Смартфон Oscal C20 Pro оценен в 80 долларов Компания Oscal пополнила ассортимент смартфонов моделью Oscal C20 Pro, которая является старшей версией ранее выпущенного Oscal C20 с поддержкой только сетей 3G. Новинка оснащается поддержкой сетей четвертого поколения, предустановленной ОС Android 11 Go, специально адаптированной для маломощных устройств, 6,088-дюймовым экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 3380 мАч, 4-ядерной 28-нанометровой платформой Unisoc SC7731E, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-Мп основной и 2-Мп селфи-камерами. Цена смартфона составляет 80 долларов. Компания Oscal пополнила ассортимент смартфонов моделью Oscal C20 Pro, которая является старшей версией ранее выпущенного Oscal C20 с поддержкой только сетей 3G. Новинка оснащается поддержкой сетей четвертого поколения, предустановленной ОС Android 11 Go, специально адаптированной для маломощных устройств, 6,088-дюймовым экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 3380 мАч, 4-ядерной 28-нанометровой платформой Unisoc SC7731E, 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-Мп основной и 2-Мп селфи-камерами. Цена смартфона составляет 80 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:35 . Продукт - Oscal C20 Pro Комментарии и отзывы Oscal C20 Pro

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