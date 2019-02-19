Смартфон Oukitel C12 Pro без поддержки 4G оценен в $75

Компания Oukitel готовит к выходу доступную версию смартфона Oukitel C12 Pro, которая отличается отсутствием поддержки сетей 4G. Ее цена составит всего 75 долларов, в то время как обычная версия Oukitel C12 Pro продается за 90 долларов. Напомним, что смартфон оснащается 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 996:480 пикселей, однокристальной системой MediaTek MT6739 с четырехъядерным процессором частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3300 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.