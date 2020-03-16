Смартфон Oukitel WP6 получил аккумулятор на 10000 мАч

2020-03-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oukitel WP6; [90]
Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP6, полноценная презентация которой состоится 20 марта. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, аккумуляторной батареей ёмкостью 10 000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, защитой по степени IP68, основной камерой с главным модулем на 48 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена смартфона будет раскрыта 20 марта.


Комментарии и отзывы Oukitel WP6
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