Смартфон Oukitel WP6 получил дешевую версию

Китайский бренд Oukitel представил новую версию смартфона Oukitel WP6, который вышел весной в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по цене в 200 долларов. Новый вариант с 4 ГБ оперативной памяти оценен в 160 долларов.

Смартфон также оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P70, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, аккумуляторной батареей ёмкостью 10 000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, защитой по степени IP68, основной камерой с главным модулем на 48 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и сканером отпечатков пальцев на задней панели.
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