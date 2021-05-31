Смартфон Oukitel WP9 получил АКБ на 8000 мАч

Компания Oukitel представила защищенный смартфон Oukitel WP9, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 5,86-дюймовым экраном с разрешением 720:1520 пикселей, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass, защитой в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по военному стандарту MIL-STD-810G, тройной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, функцией подводной камеры, дактилоскопическим сенсором и модулем NFC. С 2 по 9 июня аппарат будет стоить 160 долларов, а затем его рекомендованная цена составит 225 долларов.

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