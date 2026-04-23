Смартфон POCO C81 оценили в 115 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO C81, которая базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Новинка также характеризуется батареей ёмкостью 6300 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, 6,9-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсора 240 Гц и яркостью 800 нит в режиме HBM, предустановленной операционной системой Android 16 с четырьмя номерными обновлениями ОС в будущем, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, поддержкой касаний мокрыми пальцами Wet Touch 2.0 и интеграцией с нейросетью Google Gemini. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 115 долларов за конфигурацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.