Смартфон POCO C85 засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне POCO C85, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие экрана с разрешением 720:1600 точек и плотностью пикселей 320 ppi, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G81 с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 с частотой 820 МГ, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системой Android 15.

Если верить ранее опубликованным данным, аппарат оснастят 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с кадровой частотой обновления 120 Гц, 50-Мп тыльной камерой, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки.