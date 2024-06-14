Смартфон POCO F6 оценили в 45 тысяч рублей

Представленный в прошлом месяце смартфон POCO F6 появился в каталогах некоторых российских ритейлеров. Например, DNS оценили новинку в 45 и 51 тысячу рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Когда стартуют продажи, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памятью LPPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит, сдвоенной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX 822 формата 1/1,95 дюйма и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой от воды и пыли (IP64), двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и прошивкой HyperOS на базе Android 14.