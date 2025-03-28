Смартфон POCO F7 Ultra вышел в России

В России стартовали продажи новенького флагманского смартфона POCO F7 Ultra, рекомендованная цена которого составила 77 и 85 тысяч рублей за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. До 24 апреля новинку можно будет приобрести со скидкой за 72 и 80 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что POCO F7 Ultra получил топовую 3-нанометровую платформу Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 12-нанометровый графический ускоритель VisionBoost D7, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200:1440 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 800 и оптическая стабилизация), 32 Мп (сверхширик) и 50-Мп (телефото и OIS), батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиту от воды и пыли (IP68), а также предустановленную ОС Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.
Смартфон Realme 14 5G готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором врем…
Redmi Turbo 4 Pro получит увеличенный экран…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается…
Oppo Find N5 тоньше самого тонкого iPad…
Компания Oppo активно готовится к запуску нового складного смартфона Find N5 с ультратонким корпусом, и с…
iPhone 17 получит испарительную камеру…
Линейка смартфонов iPhone 17 должна стать самым амбициозным обновлением компании Apple за последние годы,…
Представлен смартфон Vivo V50 с АКБ на 6000 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V50, которая оценена на дебютном индийском ры…
Huawei Mate 70 Pro появился в российской продаже…
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 70 Pro, который…
Первые смартфоны на MediaTek Dimensity 9400+ появятся уже ве…
Сегодня информационное издание ​​Digital Chat Station сообщило, что компания MediaTek может выпустить сво…
Xiaomi 15 Ultra засветился на фото …
В сети появилась новая фотография флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, официальный релиз которого ожи…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor