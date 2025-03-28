Смартфон POCO F7 Ultra вышел в России

В России стартовали продажи новенького флагманского смартфона POCO F7 Ultra, рекомендованная цена которого составила 77 и 85 тысяч рублей за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. До 24 апреля новинку можно будет приобрести со скидкой за 72 и 80 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что POCO F7 Ultra получил топовую 3-нанометровую платформу Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 12-нанометровый графический ускоритель VisionBoost D7, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200:1440 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Light Fusion 800 и оптическая стабилизация), 32 Мп (сверхширик) и 50-Мп (телефото и OIS), батарею ёмкостью 5300 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиту от воды и пыли (IP68), а также предустановленную ОС Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.