Смартфон POCO F7 готов к выходу

Профильное издание Smartprix сообщает, что уже во второй половине июня компания Xiaomi представит смартфон POCO F7. Новинка присоединится к выпущенным в марте моделям POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra. Предполагается, что перед нами переименованный Redmi Turbo 4 Pro, который уже успел стать бестселлером в Китае.

Если этой правда, то новинка получит 6,83-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (2400000 баллов в AnTuTu), двухконтурную 3D-систему охлаждения, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7550 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 22,5 Вт соответственно, металлическую среднюю рамку из авиационного алюминиевого сплава, модем 5G, стереодинамики, а также защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69).