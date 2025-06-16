Смартфон POCO F7 показали в трех расцветках

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения смартфона POCO F7, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в черной, белой и серебристо-черной расцветках корпуса. Что до технических параметров, устройству приписывают наличие производительного процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памяти UFS 4.1,6,83-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, батареи ёмкостью 6500 мАч, поддержки 90-Вт проводной зарядки и сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик).