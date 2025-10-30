Смартфон POCO F8 Pro готов к выходу

В базе данных сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание смартфона POCO F8 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат проходит под модельным номером 2510DPC44G, который похож на обозначение недавно выпущенного в Китае Redmi K90 (2510DRK44C). Предполагается, что перед нами глобальная версия новинки, которая будет представлена в ближайшее время.

Напомним, что Redmi K90 имеет в оснащении производительную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2510:1156 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым дактилоскопом, до 16 ГБ «оперативки» LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 оптического размера 1/1,55 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7100 мАч, поддержку проводной и 22,5 Вт обратной зарядок мощностью 100 Вт и 22,5 Вт соответственно, защиту от воды и пыли в соответствии (IP68), а также 8-мм корпус с металлической рамой.
