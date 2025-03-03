Смартфон POCO M7 5G оценили в 115 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона POCO M7 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в 115 и 130 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/126 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,88-дюймовый экран с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, слот для карты памяти microSD, сдвоенную основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX852, селфи-камеру разрешением 8 Мп, предустановленную ОС Android 14 с прошивкой HyperOS и двумя номерными обновлениями в будущем, боковой дактилоскоп, батарею ёмкостью 5160 мАч, поддержку 18-Вт проводной зарядки, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52.
OPPO A5 Pro показали на фото …
Вчера компания OPPO объявила, что презентация смартфона A5 Pro состоится 24 декабря, а уже сегодня китайс…
Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7…
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, ко…
Смартфон HiBreak Pro с экраном E-Ink готов к выходу …
Компания Bigme объявила о скором релизе смартфона HiBreak Pro, главной особенностью которой является экра…
Nubia Z70 Ultra New Year Edition появился в продаже …
Компания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Nubia Z70 Ultra New Year Edition, которая оценена …
Планшет Fontel FT800 от Мегафон оценили в 6500 рублей …
Российский оператор «Мегафон» выпустил в российскую продажу фирменные планшеты Fontel FT800 и FT1000, кот…
Samsung Galaxy S25 Ultra получил плавный зум во время видео…
Пользователи новенького флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra сообщают о внедрении в прошивку O…
Google купила часть HTC…
Сегодня появилась новость о том, что компания Google приобрела часть команды HTC, которая занимается разр…
Представлен защищенный смартфон 8849 Shark 3 с экраном Quad …
Компания Unihertz в рамках бренда 8849 представила защищенный смартфон Shark 3, который оценен в 450 долл…
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor