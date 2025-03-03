Смартфон POCO M7 5G оценили в 115 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона POCO M7 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в 115 и 130 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/126 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,88-дюймовый экран с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, слот для карты памяти microSD, сдвоенную основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX852, селфи-камеру разрешением 8 Мп, предустановленную ОС Android 14 с прошивкой HyperOS и двумя номерными обновлениями в будущем, боковой дактилоскоп, батарею ёмкостью 5160 мАч, поддержку 18-Вт проводной зарядки, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52.