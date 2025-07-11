Смартфон POCO M7 засветился в сети

В базе данных сертификационного ведомства TDRA (ОАЭ) обнаружилось упоминание о смартфоне POCO M7, который еще не был представлен официально. Устройство проходит под техническим обозначением 25062PC34G. Технические параметры смартфона пока не раскрываются.

Напомним, что в марте была представлена модель POCO M7 5G с 6,88-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 613, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX852, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.