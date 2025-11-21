Смартфон POCO M8 5G засветился в сети

В базе данных регулятора NBTC обнаружились сведения о смартфоне POCO M8 5G, который еще не был представлен официально. Характеристики устройства не раскрываются, но новинка может стать ребрендингом выпущенного в Китае Redmi 15C 5G.

Последний имеет в своем оснащении 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,9-дюймовый дисплей с разрешением HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и яркостью 660 нит, 50-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, 5G-модем, корпус толщиной 8,2 мм и массой 211 граммов, а также защиту от влаги и пыли по стандарту IP64.
