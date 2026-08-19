Смартфон POCO M8x 5G получит батарею на 7900 мАч

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне POCO M8x 5G, который будет представлен 21 августа. Производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7900 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок. Ранее сообщалось о 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц.

Напомним, что в начале августа был выпущен смартфон POCO M8 Power 5G, который получил процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, 6,99-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2396:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, графитовую систему охлаждения на 10416 мм², сдвоенную основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Light Fusion 400, селфи-камеру разрешением 8 Мп, кремний-углеродную батарею ёмкостью 8000 мАч, а также поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 22,5-Вт.