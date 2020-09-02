Смартфон POCO X3 обзавелся датой выхода

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон POCO X3 будет официальной представлен уже 7 сентября. Он станет первой моделью на только что представленной восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 732G. Устройству также прочат врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 20 Мп, многомодульную основную камеру с главным датчиком на 64 Мп, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, модуль NFC для бесконтактных платежей, аккумулятор емкостью 5160 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт.