Смартфон POCO X7 Pro показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles поделилось качественными изображениями смартфона POCO X7 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат оснастят вертикальным блоком основной камеры с двумя модулями и черной, светло-зеленой и желто-черной расцветками корпуса. По данным источника, аппарат также получит конфигурации с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также фирменную прошивку HyperOS 2.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице POCO X6 Pro характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1800 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхиширк) и 2 Мп (макро), стереодинамиками и поддержкой NFC.

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