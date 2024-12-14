Смартфон POCO X7 Pro показали на рендерах

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице POCO X6 Pro характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1800 нит, ШИМ-затемнением 1920 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхиширк) и 2 Мп (макро), стереодинамиками и поддержкой NFC.