Смартфон Philips S260

2019-07-06, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Смартфон Philips S260; [106]
Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами в сотовых сетях 4G LTE. TN-экран обеспечивает разрешение 960 х 480 пикселей. Размер диагонали дисплея составляет 5,45 дюйма. Селфи-камера получила датчик изображения на 2 МП. Тыльная камера имеет оптический сенсор на 5 МП, фотовспышку и функцию автофокуса.Гаджет построен на 4-ядерном мобильном процессоре начального уровня Spreadtrum SC9850K. Арсенал памяти состоит из флэш-носителя на 8 ГБ и 1 ГБ «оперативки». Слот расширения microSD позволяет воспользоваться картой памяти, чей объем ограничен 32 ГБ. Программным интерфейсом служит ОС Android 8.1 Oreo в упрощенной редакции Go edition, оптимизированной под маломощные устройства. За питание отвечает съемная батарея на 2000 мАч.Стоимость новинки составит 4450 тысяч рублей.


Комментарии и отзывы Смартфон Philips S260
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