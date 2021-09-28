Смартфон Poco C31 будет стоить 120 долларов

В сети появились подробности о смартфоне Poco C31, официальная презентация которого состоится уже 30 сентября. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G35, селфи-камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 10 Вт, предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, размеры 164.9:77.07:9,0 мм, массу 194 грамма, 3,5-мм аудиогнездо и слот для карт памяти microSD. Вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти будет стоить 120 долларов.