Смартфон Poco F2 Pro получил крупную испарительную камеру

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Poco F2 Pro, который только-только появился в европейской продаже. Помимо обычных для автора тестов обратим внимание на систему охлаждения с большой испарительной камерой, выполненной из алюминия и медной пленки.

Напомним, что Poco F2 Pro характеризуется топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и фирменной оболочкой Poco Launcher 2.0 на базе Android 10.