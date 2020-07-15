Смартфон Poco F2 Pro получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для европейских пользователей смартфона Poco F2 Pro, который недавно вышел в России. Его китайский клон Redmi K30 Pro получил это обновление еще в прошлом месяце. Прошивка 12.0.1.0.QJKEUXM весит 1,1 ГБ и распространяется «по воздуху».

Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
Комментарии и отзывы Poco F2 Pro
Обзоры:
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Новости:
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB

Многие пользователи считают, что сотовые сети пятого поколения в ближайшем будущем не будут использоватьс...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 подешевел до $537

Компания Xiaomi продолжает снижать цены на свой флагманский смартфон Xiaomi Mi 10. Правда, это касается л...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy M51

В последнее время пользователи на просторах интернета достаточно часто спрашивают о том, какой ...
Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Лучшие тонометры. Omron M2 Classic (HEM-7117H-ARU)Лучшие тонометры. Omron M2 Classic (HEM-7117H-ARU)
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Обзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлажденияОбзор Arctic Liquid Freezer II 360. Эффективная и тихая система водяного охлаждения
Бесшумный ПК HyperPC Mute получил GeForc...
Бесшумный ПК HyperPC Mute получил GeForcКомпания HyperPC пополнила ассортимент абсолютно бесшумных компьютеров моделью Mute. Бесшумность здесь до...
Oppo представила беспроводные наушники E...
Oppo представила беспроводные наушники EКомпания Oppo представила беспроводные наушники Oppo Enco W51 TWS с функцией активного шумоподавления. В ...
Представлена плата Biostar B550MH с подд...
Представлена плата Biostar B550MH с поддКомпания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью B550MH на системной логике AMD B550, орие...
MediaTek представила Smart TV Chip S900...
MediaTek представила Smart TV Chip S900В последнее время многие производители, которые выпускали исключительно процессоры для смартфонов, стали ...
Игровой QLED-монитор Samsung Odyssey G7 ...
Игровой QLED-монитор Samsung Odyssey G7 Компания Samsung выпустила в России игровой QLED-монитор Odyssey , который оценен в 48 тысяч рублей. Нови...
Камеру Nikon Z5 показали на первых фото ...
Камеру Nikon Z5 показали на первых фото В сети появились первые фотографии полнокадровой беззеркальной фотокамеры Nikon Z5, официальный релиз кот...
Представлены характеристики материнской ...
Представлены характеристики материнской Gigabyte Aorus Z490 Xtreme имеет минималистский дизайн и широкий набор функций для разгона. Плата имеет E...
FIFA 21 и Madden NFL 21 официально предс...
FIFA 21 и Madden NFL 21 официально предсНа онлайн-показе EA Play 2020, компания EA Sports официально представила игры FIFA 21 и Madden NFL 21. Он...
Характеристики Qualcomm Snapdragon 875 с...
Характеристики Qualcomm Snapdragon 875 сПользователи привыкли к тому, что новые мобильные процессоры предоставляют больше производительности, бол...
Игры для Xbox Series X покажут 7 мая...
Игры для Xbox Series X покажут 7 маяНовое поколение игровых консолей сейчас волнует очень многих, так как геймеры думают, что производители н...
Razer представила обновленную версию Bla...
Razer представила обновленную версию BlaRazer представила обновленную версию Razer Blade Stealth 13. Инженеры смогли поместить в столь тонкий но...
Флагманский смартфон iQOO Neo3 вышел в п...
Флагманский смартфон iQOO Neo3 вышел в пСегодня в Китае стартовали продажи смартфона iQOO Neo3, который может похвастаться топовыми характеристик...
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPSОбзор Transcend TS128GSDC500S. Карта памяти для камер с 40К 60FPS
Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor