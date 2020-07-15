Смартфон Poco F2 Pro получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для европейских пользователей смартфона Poco F2 Pro, который недавно вышел в России. Его китайский клон Redmi K30 Pro получил это обновление еще в прошлом месяце. Прошивка 12.0.1.0.QJKEUXM весит 1,1 ГБ и распространяется «по воздуху».

Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.