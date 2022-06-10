Смартфон Poco F4 5G получит 12 ГБ ОЗУ

В сеть утекли рекламные изображения смартфона Poco F4 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Итак, аппарат оснастят системой охлаждения с испарительной камерой на 3112 мм2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.1 в максимальной конфигурации, экраном Super AMOLED четвёртого поколения с пиковой яркостью 1300 кд/кв.м и частотой обновления изображения 120 Гц, основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и оптической системой стабилизации, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной 67-Вт зарядки. По слухам, смартфон также получит платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.