Смартфон Poco F4 GT получит 64-Мп камеру

В сети появились подробности о смартфонах Redmi K50 Gaming и Redmi K50 Gaming Pro. Первый получит мощную платформу MediaTek Dimensity 9000. Redmi K50 Gaming Pro, который в международной продаже будет называться Poco F4 GT, оснастят OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц, подэкранный дактилоскоп и квадрокамеру с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony Exmor IMX686, сверхширокоугольным модулем (сенсор Omnivision OV13B10 на 13 Мп), телефото модулем на Omnivision OV08856 с разрешением 8 Мп и датчиком глубины сцены GalaxyCore GC02M1 разрешением 2 Мп. Также сообщается о более простой модели Redmi K50 Gaming Standard Edition, которая получит процессор Dimensity 7000. Релиз смартфонов должен состояться в апреле следующего года.