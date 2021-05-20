Смартфон Poco M3 Pro 5G оценен в 180 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco M3 Pro 5G, которая работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной прошивкой MIUI 12. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 90 Гц, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 700, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, разъемом USB Type-C, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Цена базовой версии смартфона составляет 180 евро.

Комментарии и отзывы Poco M3 Pro 5G
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