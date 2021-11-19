Смартфон Poco M3 обновят до MIUI 13

Сетевые источники опубликовали список смартфонов компании Xiaomi, которые получат обновление фирменной оболочки MIUI 13. В перечень вошли модели Xiaomi Mi 10, Mi 9 и Mi 10T, Redmi K30, Xiaomi Mix Fold, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 11, Note 10, Note 9, Redmi 10/10X, Poco M2/M2 Pro, M3, M4, Poco X2/X3/X3 Pro, Poco F2/F2 Pro, F3 Pro/F3 GT и Poco C3.

Ранее стало известно, что китайский производитель уже тестирует прошивку MIUI 13 на Xiaomi Mix 4, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G, Mi 10S, Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. Сообщается, что первой стабильную версию свежей оболочки получит модель Xiaomi Mix 4. Это должно произойти до конца 2021 года.