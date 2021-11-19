Смартфон Poco M3 обновят до MIUI 13

Сетевые источники опубликовали список смартфонов компании Xiaomi, которые получат обновление фирменной оболочки MIUI 13. В перечень вошли модели Xiaomi Mi 10, Mi 9 и Mi 10T, Redmi K30, Xiaomi Mix Fold, Xiaomi CC9 Pro, Redmi Note 11, Note 10, Note 9, Redmi 10/10X, Poco M2/M2 Pro, M3, M4, Poco X2/X3/X3 Pro, Poco F2/F2 Pro, F3 Pro/F3 GT и Poco C3.

Ранее стало известно, что китайский производитель уже тестирует прошивку MIUI 13 на Xiaomi Mix 4, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G, Mi 10S, Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+. Сообщается, что первой стабильную версию свежей оболочки получит модель Xiaomi Mix 4. Это должно произойти до конца 2021 года.
Комментарии и отзывы Poco M3
Google добавит функции из Pixel 6 в старые смартфоны…
Google добавит функции из Pixel 6 в старые смартфоныВладельцы старых смартфонов Google Pixel обрадовались, когда компания заявила, что работает над добавлени…
Counterpoint прогнозирует о снижении производства смартфонов…
Counterpoint прогнозирует о снижении производства смартфоновВ новом исследовательском отчете Counterpoint сообщается, что его прогноз по количеству поставок смарт…
Samsung запатентовала очередной складной телефон…
Samsung запатентовала очередной складной телефонКомпания регулярно подает заявки на патенты на самые разные конструкции. В прошлом месяце прогрессивный п…
Смартфон Vivo Y50t получил SoC Snapdragon 720G…
Смартфон Vivo Y50t получил SoC Snapdragon 720GКомпания Vivo представила свою очередную новинку – смартфон Vivo Y50t. Новинку оснастили 8 ГБ оперативной…
Oppo K9 Pro 5G получит 65-Вт зарядку …
Oppo K9 Pro 5G получит 65-Вт зарядку Китайские источники раскрыли характеристики смартфона Oppo K9 Pro 5G, который еще не был представлен офиц…
Xiaomi готовит сразу два игровых смартфона…
Xiaomi готовит сразу два игровых смартфонаBlack Shark — один из нишевых брендов игровых смартфонов. В этом году компания выпустила два устройства, …
Смартфон iQOO 8 появился в продаже…
Смартфон iQOO 8 появился в продажеКомпания iQOO дала старт китайским продажам смартфона iQOO 8, который оценен в 585 долларов за вариант с …
Samsung делает большие ставки на Qualcomm для Galaxy S22…
Samsung делает большие ставки на Qualcomm для Galaxy S22Исторически Samsung неохотно использовала чипы Qualcomm в линейке Galaxy S. Южнокорейский гигант выпускае…
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor