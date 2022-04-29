Смартфон Poco M4 5G оценен в 170 долларов

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco официально пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco M4 5G, которая оценена в 170 и 195 долларов за версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти соответственно. Новинка характеризуется 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, предустановленной оболочкой MIUI 13 на основе ОС Android 12, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, боковым дактилоскопом, защитой в соответствии со степенью IP52, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, размерами 163,99:76,09:8,9 мм и массой 200 граммов.