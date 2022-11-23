Смартфон Poco M5 подешевел до 11 тысяч рублей

Компания Xiaomi в рамках «Чёрной пятницы» решила снизить цену на смартфон Poco M5, который с 24 по 29 ноября будет продаваться за 11 тысяч рублей. Отметим, что выпущенный в октябре аппарат изначально стоил 15 тысяч рублей за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи, Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, размерами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.
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