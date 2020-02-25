Смартфон Poco X2 получит Android 11

Разработчики компаний Google, выпустили первую версию Android 11 для разработчиков, а сейчас уже стало известно что Xiaomi Poco X2 получит также это обновление.

Генеральный менеджер бренда Poco, опубликовал у себя на страничке в социальной сети, что смартфон Poco X2 получит обновление операционной системы Android до последний версии. Конечно же сроки выхода обновления на смартфон он не сообщил.

Операционная система Android 11 может похвастаться множеством изменений: поддержкой сети пятого поколения, улучшенную производительность, расширенные настройки безопасности и местоположения, функцию записи экрана, быстрый доступ к картам в Google Pay и многое другое.