Смартфон Poco X3 GT оценен в $280 долларов

Бренд Poco пополнил ассортимент смартфонов моделью Poco X3 GT, которая, как и предполагалось, является клоном китайского бестселлера Redmi Note 10 Pro 5G. Цена версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составит 300 долларов, но для первых покупателей она будет доступна за 280 долларов.

Новинка также получила платформу MediaTek Dimensity 1100 с поддержкой сетей 5G, систему охлаждения площадью 16370 мм2, оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 67 Вт, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержку NFC 3.0 и стереодинамики JBL.