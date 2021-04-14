Смартфон Poco X3 Pro выходит в России

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Poco X3 Pro, международный дебют которого состоялся две недели назад. Итак, аппарат появится в продаже 16 апреля по цене в 24 тысячи рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 27 тысяч рублей за вариант на 8/256 ГБ памяти. До 22 апреля первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой в две тысячи рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 450 кд/м2, поддержкой HDR10 и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 860 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графикой Adreno 640, селфи-камерой на 48 Мп, тыльной квадрокамерой на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), поддержкой NFC, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом, батареей на 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной ОС Android 11 с прошивкой MIUI 12.
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