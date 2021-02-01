Смартфон Poco X3 Pro засветился в сети

В базе данных американского регулятора FCC засветился смартфон Poco X3 Pro с каталожным номером M2102J20SG. Это значит, что выход более продвинутой версии бестселлера Poco X3 NFC состоится в ближайшее время. Впрочем, нет никаких гарантий, что перед нами оригинальная модель, а не переименованный аппарат Xiaomi или Redmi.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Poco X3 NFC оснащается чипсетом Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC.
Комментарии и отзывы Poco X3 Pro
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